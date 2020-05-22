Эксперт развенчала фейки о вреде 5G для здоровья

Это не "мировой заговор"

Китай готов помочь другим государствам в развитии сети 5G.

"Страны могут использовать эту возможность для того, чтобы инвестировать не только в физическую инфраструктуру, но и в критическую информационную инфраструктуру", - заявил профессор экономики школы государственной политики и управления в Университете Цинхуа Ху Аньган (цитата по РИА Новости).

Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября прошлого года. В России запуск 5G отложили, чтобы перенаправить деньги на поддержку ТВ-вещания и распространение обязательных каналов второго мультиплекса, пишет газета "Известия".

В последнее время в Рунете стремительно распространяются фейки о вреде 5G для здоровья человека. и массовых настройках вышек на диапазон с 40 до 60 ГГц. Сторонники теории заговора считают, что "60 ГГц – это запрещенный диапазон во всем мире", который вызывает кислородное голодание, уничтожает иммунитет и гораздо опаснее радиации.

"Диапазон 40-60 ГГц никогда не рассматривался для использования технологии 5G. В контексте развития 5G речь идет о четырех группах частот, высокий диапазон ограничен частотой 40 ГГц. Непонятно, о каком вселенском заговоре по запуску в 40-60 ГГц может идти речь, если страны развивают 5G в разных диапазонах, хотя доминирующим и является 3,5 ГГц", - объяснила изданию Metro пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Основным для развития 5G считается диапазон 3,4-3,8 ГГц. Сейчас операторы пытаются освободить эти частоты под развитие 5G, которые сейчас заняты спецпользователями. Поэтому полноценных сетей пятого поколения в России пока что нет.

Колесникова отметила, что подобные фековые заявления стоят в одном ряду с мнением о том, что "технология 5G способствует распространению коронавируса, а от радиоизлучения защищает шапочка из фольги".

Что касается "вредного радиоизлучения", то в России эффективно работают надзорные органы, которые следят за санитарными нормами. Ни одна антенна или вышка не будет введена в эксплуатацию до тех пор, пока не пройдет соответствующие проверки.

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