Для производства антисептиков в России используют конфискат

Госдума разрешила применять изъятый спирт для этих целей

Конфискованный спирт могут начать использовать для производства антисептиков в России. В пятницу депутаты Госдумы разрешили правительству определить, в каких случаях это будет возможно.

Парламентарии приняли документ об использовании изъятого этилового спирта в рамках мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Теперь кабмин сможет разработать порядок переработки и использования конфискованной спиртосодержащей продукции.

В Минфине в разговоре с РИА Новости ранее пояснили, что новые меры помогут не только увеличить производство дезинфицирующих средств, но и сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции.

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