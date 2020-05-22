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Для производства антисептиков в России используют конфискат

12:40
  • пятница
  • 22 мая 2020

Госдума разрешила применять изъятый спирт для этих целей

Конфискованный спирт могут начать использовать для производства антисептиков в России. В пятницу депутаты Госдумы разрешили правительству определить, в каких случаях это будет возможно.

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Парламентарии приняли документ об использовании изъятого этилового спирта в рамках мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Теперь кабмин сможет разработать порядок переработки и использования конфискованной спиртосодержащей продукции.

В Минфине в разговоре с РИА Новости ранее пояснили, что новые меры помогут не только увеличить производство дезинфицирующих средств, но и сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции.

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