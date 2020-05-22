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Врач рассказал о смертельной опасности абрикосов

12:57
  • пятница
  • 22 мая 2020

В день советуют съедать не более 250-300 граммов

Для укрепления иммунитета в день необходимо съедать не более 250-300 граммов абрикосов. Переедание может привести к проблемам с желудком или аллергии. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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В разговоре с АГН "Москва" врач предостерегла россиян от употребления ядер абрикосовых косточек. В них содержится вещество амигдалин, которое может привести к серьезному отравлению. Известны случаи летального исхода, отметила она.

Несмотря на это, плоды абрикоса содержат большое количество полезных веществ: витамин А, бета-каротин, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества. Всё это помогает организму бороться с инфекциями.

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