Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином

Модель устала от слухов и домыслов

Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым. На днях пара объявила о разводе.

Несмотря на расставание с моделью, Агаларов регулярно выкладывает в Сети фото и видео с дочкой. Некоторые поклонники предположили, что при разводе артист забрал малышку себе.

"Дочь осталась с папой, поэтому Алене так тяжело", - написали в комментариях на странице Гавриловой в Instagram. Эти слова не на шутку разозлили модель. "Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись!" - объявила она.

По словам Гавриловой, она больше не собирается обсуждать эту тему на своей странице в соцсети.

О расставании Гавриловой и Агаларова стало известно 13 мая. Они начали встречаться в 2016 году, через два года поженились. Тогда же у них родилась дочка.

Ранее Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, которая родила ему близнецов Али и Микаила. Незадолго до развода Алиева взяла девочку из приюта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"