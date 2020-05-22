Умер легендарный теннисист Эшли Купер

Ему было 83 года

Скончался восьмикратный победитель турниров Большого шлема австралиец Эшли Купер.

Ему было 83 года. Точная причина смерти пока не озвучена, но известно, что теннисист продолжительное время болел, пишет "Газета.Ru".

Как пишет издание "Чемпионат", Купер вошел в историю, выиграв в течение 1958 года три турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионат США. Также он четырежды выигрывал турниры Большого шлема в парном разряде. А в 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.

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