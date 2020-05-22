"Вызывайте скорую!" Фанаты обезумели от карантинных фото Софии Ротару

Молодежь призвали брать с нее пример

Певица София Ротару опубликовала с десяток свежих фотографий, на которых она в саду собственного дома гуляет с собакой и осматривает цветущие кусты. Артистка решила показать своим подписчикам, как она проводит карантин в Киеве, а заодно и поздравить всех с Днем вышиванки.

На снимках 72-летняя Ротару облачена в темно-зеленый наряд. Артистка распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Компанию ей составила белоснежный пес, пишет издание "Дни.ру".

Реакция фанатов не заставила себя ждать. Сотни людей оставили множество комплиментов в адрес певицы. По крайней мере одной из девушек понадобилась "помощь врачей".

- Господи, какая же вы красивая! Просто слов нет! Я вас очень сильно люблю! Богиня! Вызовите мне скорую! - Ротару – умница, очень хорошо воспитанная женщина, пусть молодежь берет пример, как надо в обществе вести себя. - София Михайловна, какая же вы у нас красавица. Очень-очень любим Вас. - Вечно красивая и молодая!

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