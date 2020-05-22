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Рэпера с выдуманными богатствами запытали до смерти в лесу

13:33
  • пятница
  • 22 мая 2020

На самом деле у него не было ничего

В Португалии нашли тело рэпера Давида Моты, известного под псевдонимом Mota Jr. 28-летний молодой человек пропал два месяца назад.

Как сообщили в полиции, тело музыканта нашли в лесу в 50 километрах от дома. Перед смертью его пытали. Правоохранители полагают, что убийцы пытались выяснить, где Мота прячет свои богатства.

Мота известен тем, что хвастался в социальных сетях драгоценностями, дорогими машинами и пачками денег, пишет Газета.ру. О жизни миллиардера он рассказывал и в своих песнях. На самом деле никаких богатств у рэпера не было.

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