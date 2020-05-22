ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане

13:34
  • пятница
  • 22 мая 2020

ЧП произошло рядом со взлетно-посадочной полосой

Самолет "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение в городе Карачи на юге Пакистана.

Как передает РИА Новости, Airbus A320 направлялся из Лахора в Карачи. Он разбился неподалеку от аэродрома. 

Причины ЧП и число жертв выясняются. Представитель национальной пакистанской авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" Абдул Саттар сообщил, что на борту было 90 человек.

На опубликованных в Сети кадрах виден дым, который поднимается над местом происшествия. На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП.  

Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания.

По данным местных СМИ, у самолета не открылись шасси, он сделал несколько кругов над городом, после чего рухнул в жилом секторе.   

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
В Пакистане упал пассажирский самолет
В Пакистане упал пассажирский самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.