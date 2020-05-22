Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане

ЧП произошло рядом со взлетно-посадочной полосой

Самолет "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение в городе Карачи на юге Пакистана.

Как передает РИА Новости, Airbus A320 направлялся из Лахора в Карачи. Он разбился неподалеку от аэродрома.

Причины ЧП и число жертв выясняются. Представитель национальной пакистанской авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" Абдул Саттар сообщил, что на борту было 90 человек.

На опубликованных в Сети кадрах виден дым, который поднимается над местом происшествия. На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП.

Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания.

По данным местных СМИ, у самолета не открылись шасси, он сделал несколько кругов над городом, после чего рухнул в жилом секторе.

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