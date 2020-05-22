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Госдума приняла пакет важных законов

14:41
  • пятница
  • 22 мая 2020

Речь в них идет о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Пакет новых законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии, приняла в пятницу Госдума. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В частности, речь идёт об увеличении ежемесячных пособий для неработающих граждан, имеющих детей до полутора лет - они вырастут до 6752 рублей. Пассажиры получат право на возврат денег в случае отказа от путешествий при введении режима повышенной готовности. Предприятиям малого и среднего бизнеса будет разрешено досрочно и без штрафов расторгать договоры аренды. От уплаты налогов и страховых взносов в период пандемии освободят религиозные организации.

"В повестку вынесены только вопросы, крайне важные для рассмотрения. Речь идёт о мерах поддержки наших граждан, предприятий, малого, среднего бизнеса. Решения, которые приняты президентом, и их необходимо уже в рамках законодательного обеспечения реализовать", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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