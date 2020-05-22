Раскрыт "испанский метод" похудения Порошенко

Экс-президент не терял время на карантине

Бывший президент Украины Петр Порошенко удивил общественность своим помолодевшим и постройневшим видом.

Как политику удалось так быстро прийти в форму, выяснили украинские журналисты. Они узнали, что в марте Порошенко летал в испанскую клинику SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. В лечение входили косметические процедуры, тренировки, консультации нутрициологов и специальная диета. За период отдыха Порошенко удалось скинуть от 10 до 20 килограммов, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Стоимость программы похудения составляет 3,6 тысячи евро (279 тысяч рублей), проживание оплачивается отдельно.

Во время своего президентства Порошенко выглядел неважно. Он часто появлялся на публике в мятых костюмах и с опухшим лицом. Передав бразды правления Владимиру Зеленскому, у него, видимо, нашлось время заняться своим здоровьем.

Однако стресса бывшему лидеру все равно хватает. В стране сейчас идет расследование по нескольким уголовным делам в отношении Порошенко. А депутат Верховной рады Андрей Дергач опубликовал аудиозапись телефонных переговоров Порошенко и Джо Байдена, в ходе которых последний предлагал Порошенко 1 миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер Байден.

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