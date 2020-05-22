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Попавший в аварию Венсан Кассель показал забинтованную голову

14:23
  • пятница
  • 22 мая 2020

Чувства юмора он не лишился

Французский актер и продюсер Венсан Кассель получил травмы во время аварии. Он упал со скутера в деревне Арбонна на юго-западе Франции. 
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Как пишет Closer, инцидент произошел 20 мая. Звезду доставили в частную клинику. На следующий день он вернулся домой. "Все хорошо. Я жив. Спасибо", - написал Кассель в Instagram. 

22 мая Венсан Кассель опубликовал в сториз короткое видео, где он показывает последствия аварии. На голове у актера красуется повязка, под глазом - синяк. "Никогда не бейтесь головами с носорогом", - пошутил Кассель. 

Венсан Кассель снялся в таких фильмах, как "Черный лебедь", "Цена измены", "Багровые реки", "Номер 44" и так далее.

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Актер Венсан Кассель
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Попавший в аварию Венсан Кассель показал забинтованную голову
Попавший в аварию Венсан Кассель показал забинтованную голову
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