Попавший в аварию Венсан Кассель показал забинтованную голову

Чувства юмора он не лишился

Французский актер и продюсер Венсан Кассель получил травмы во время аварии. Он упал со скутера в деревне Арбонна на юго-западе Франции.

Как пишет Closer, инцидент произошел 20 мая. Звезду доставили в частную клинику. На следующий день он вернулся домой. "Все хорошо. Я жив. Спасибо", - написал Кассель в Instagram.

22 мая Венсан Кассель опубликовал в сториз короткое видео, где он показывает последствия аварии. На голове у актера красуется повязка, под глазом - синяк. "Никогда не бейтесь головами с носорогом", - пошутил Кассель.

Венсан Кассель снялся в таких фильмах, как "Черный лебедь", "Цена измены", "Багровые реки", "Номер 44" и так далее.

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