Появились подробности последних минут полета пакистанского лайнера

Airbus А320 рухнул на жилые дома

В Карачи потерпел крушение пассажирский самолет "Пакистанских авиалиний". Он выполнял внутренний рейс и разбился рядом с аэропортом назначения.

По предварительным данным, у самолета не выпустились шасси. Из-за этого он не смог сесть с первой попытки. Экипаж сообщил на землю об отключении одного из двигателей. Лайнер совершил несколько кругов вокруг аэропорта, пока не рухнул на жилые дома. Местные СМИ сообщают, что за минуту до падения диспетчеры потеряли связь с экипажем.

Точное число людей на борту Airbus А320 пока неизвестно, но, по предварительным данным, в салоне находился 91 пассажир. Самолет рухнул в жилом квартале. На кадрах с места падения видно, как над домами поднимается густой столб дыма.

В районе отключилось электричество. Есть ли жертвы и пострадавшие на земле, пока не сообщается. К месту аварии стягиваются бригады спасателей и военные.

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