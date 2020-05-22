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Уральские ученые создали электронную многоразовую маску

15:02
  • пятница
  • 22 мая 2020

Она носится как очки

Изобретатели из уральского атомного города Заречный (Свердловская область) запатентовали электронную многоразовую маску с ультрафиолетовым излучением.

Маска представляет собой прозрачный щиток, в который встроен ультрафиолетовый излучатель, обладающий бактерицидными свойствами. Благодаря прозрачному стеклу, уф-лучи не попадают на лицо и глаза. Надевается маска как очки и может работать без подзарядки 7-8 часов, передает РИА Новости.

"Она на 90% обеспечивает защиту от заражения и от того, чтобы не заразить окружающих. Обычные медицинские маски являются гораздо менее эффективными", - рассказал один из разработчиков Сергей Глядков.

Инновационное средство индивидуальной защиты уже испытали на себе сотрудники здравпункта Белоярской АЭС.

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Уральские ученые создали электронную многоразовую маску
Уральские ученые создали электронную многоразовую маску
Уральские ученые создали электронную многоразовую маску
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