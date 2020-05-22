Назван самый вредный для сердца алкоголь

В нем много кобальта

Кардиолог Анна Кореневич призвала россиян отказаться от частого употребления алкоголя. Рекомендуется выпивать не больше четырех бокалов красного вина в неделю.

"Самым вредным алкоголем можно назвать пиво. Кобальт, содержащийся в пене, усиливает нагрузку на сердечную мышцу. Также пиво приводит к гормональным нарушениям и варикозному расширению вен, варикоз образуется в результате насыщения крови углекислым газом", - рассказала Кореневич на своем YouTube-канале.

Врач также напомнила о вреде продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идет о выпечке, белом хлебе, сладостях, белом рисе, картофеле-фри.

Анна Кореневич также посоветовала сократить количество потребляемой соли. Допустимо не более шести грамм соли в сутки. В противном случае повышается риск возникновения остеопороза, гипертонии и нарушений обмена кальция. Кроме того, переизбыток соли чреват проблемами с сосудами, почками и суставами.

Еще Кореневич призвала отказаться от продуктов с большим количеством трансжиров - сосиски, полуфабрикаты и фастфуд.

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