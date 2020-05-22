Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Пока она не такая быстрая, как хотелось бы, но есть

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, заявил Владимир Путин. По его мнению, позитивная динамика очевидна.

"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть. Еще неделю назад темп прироста новых случаев был 5,9%, сегодня он составляет 3,5%", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

Президент отметил, что снижение темпов заболеваемости идет на фоне постоянного увеличения числа проведенных тестов. За последние 2 недели их число увеличилось на три миллиона. Путин призвал и дальше наращивать объемы тестирования.

Кроме того, президент сообщил, что сейчас коечный фонд для больных коронавирусом используется на 66%. Однако весь резерв должен находиться в режиме постоянной готовности.

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