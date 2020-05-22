ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова предупредила о серьезном росте смертности от коронавируса в мае

15:14
  • пятница
  • 22 мая 2020

При этом ситуация с инфекцией стабилизируется

В мае показатель смертности из-за COVID-19 серьезно подрастет. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что система здравоохранения смогла справиться с испытанием.
В России 10 дней снижается число выявляемых случаев коронавируса

"Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание", - сказала Голикова на совещании с участием президента России.

Вице-премьер указала, что ситуация с COVID-19 стабильная, передает ТАСС. "У нас снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавирусной инфекции", - сказала Голикова, добавив, что за последние десять дней такое снижение превысило 22%".

Ранее президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что позитивная динамика очевидна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Похороны пациентов, умерших от коронавируса
Похороны пациентов, умерших от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.