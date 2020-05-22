Голикова предупредила о серьезном росте смертности от коронавируса в мае

При этом ситуация с инфекцией стабилизируется

В мае показатель смертности из-за COVID-19 серьезно подрастет. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что система здравоохранения смогла справиться с испытанием.

"Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание", - сказала Голикова на совещании с участием президента России.

Вице-премьер указала, что ситуация с COVID-19 стабильная, передает ТАСС. "У нас снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавирусной инфекции", - сказала Голикова, добавив, что за последние десять дней такое снижение превысило 22%".

Ранее президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что позитивная динамика очевидна.

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