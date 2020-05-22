Путин рассказал о скрытой опасности коронавирусной инфекции

Президент предостерег от "отката назад"

Президент России Владимир Путин в пятницу проводит совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Выступая со вступительным словом перед началом встречи в онлайн-формате, он попросил наращивать работу по борьбе с COVID-19 в России.

Глава государства предупредил, что коронавирусная инфекция может быть коварной, ведь не у всех инфицированных COVID-19 людей проявляются симптомы.

"Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупреждён об угрозе для него и для его близких", - обратился к участникам совещания Путин.

Президент предостерег от "отката назад" на фоне постепенного выхода регионов из режимов ограничений.

"Широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией", - заявил Путин.

Он также сообщил, что в целом ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По его мнению, позитивная динамика очевидна.

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