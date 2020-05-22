Путин назвал главные шаги в борьбе с коронавирусом

Меры необходимы, чтобы инфекция не вернулась

Владимир Путин назвал основные меры, которые должны закрепить успехи в борьбе с коронавирусом. Они особенно важны в период поэтапного выхода из режима ограничений, введенного из-за пандемии COVID-19.

"Сейчас - в период поэтапного выхода из режимов ограничения, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства - широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - подчеркнул президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Путина, это поможет локализовать риски, закрепить успехи, достигнутые в борьбе с эпидемией. Президент отметил, что такие меры полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ. Такие шаги не позволят откатиться назад, защитят жизнь, здоровье и безопасность людей, сказал глава государства.

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