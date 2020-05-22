Собянин: открытие промпредприятий не вызвало рост заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в столице улучшается

Возобновление работы строительных и промышленных предприятий в Москве не повлияло на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания с участием Владимира Путина.

По словам мэра, сейчас коэффициент заболеваемости в столице снизился до 0,97. Худшего сценария развития ситуации с коронавирусом удалось избежать.

"В разные этапы борьбы с коронавирусом она проходила по-разному. Были достаточно кризисные моменты, были разные прогнозы, в том числе очень серьезные. Чтобы подстраховаться от любого сценария, мы развернули дополнительные койки. Кроме того, была развернута система массового тестирования. И, конечно, целый ряд ограничительных мер", - сказал Собянин.

По целому ряду ключевых показателей Москва выглядит неплохо, подчеркнул мэр. Количество новых случаев снизилось в два раза - с 6 тысяч до трех. Количество тяжелых больных уменьшилось также в два раза. Заболеваемость пневмонией тоже снизилось более чем в два раза.

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