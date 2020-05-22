Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз

В 2021 году они с возлюбленной хотят пожениться

Актер, композитор, продюсер Глеб Матвейчук и его гражданская жена Елена Глазкова ждут второго ребенка. Глазкова находится на шестом месяце беременности.

Матвейчук и Глазкова пришли на шоу Бориса Корчевникова. Они долгое время скрывали новость о грядущем пополнении семейства, но сейчас решили обрадовать поклонников. Пара воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2018 году.

Глазкова рассказала, что незадолго до рождения дочери Матвейчук сделал ей предложение. Они планировали устроить свадьбу, но у нее начался токсикоз. Пришлось перенести торжество. "Хотели в этом году сыграть свадьбу в Швейцарии, но опять начался токсикоз. Снова помешала беременность. В следующем году точно поженимся", - сказала Глазкова.

С 2010 по 2016 год Глеб Матвейчук был женат на актрисе Анастасии Макеевой. По словам артиста, они развелись, когда с их глаз спали "розовые очки" влюбленности и когда они перестали доверять друг другу.

За год до развода Макеева стала постоянно устраивать конфликты на пустом месте, поделился Матвейчук. "Жизнь превратилась в череду скандалов. Поругаться могли из-за любой мелочи… В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели".

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