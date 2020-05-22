Собянин: в Москве надо сохранять строгие ограничения из-за коронавируса

Ситуацию удалось стабилизировать

Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуацию удалось стабилизировать.

"И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо", - сказал Собянин на совещании с президентом России.

В то же время, по словам мэра, в городе необходимо сохранять строгие санитарные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, самоизоляцию и масочный режим.

"Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению", - приводит слова Собянина "Коммерсант".

Собянин также сообщил, что возобновление работы строительных и промышленных предприятий в столице не повлияло на ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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