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Оперный вокал Оксаны Федоровой вызвал оторопь у фанатов

15:35
  • пятница
  • 22 мая 2020

Телеведущая продемонстрировала свои вокальные способности

"Мисс Вселенная–2002", а ныне телеведущая Оксана Федорова занялась вокалом на карантине.

42-летняя модель разучила романс "Пленившись розой соловей" и исполнила его на камеру под фортепианный аккомпанемент.

Однако не всех фанаты с восторгом оценили ее вокальные данные, некоторые и вовсе попросили телеведущую даже не начинать петь.

"Под забором петь только с твоим голосом. Насилуешь себя", - заметила olgazakharova9030.

"Надрывается, аж смешно смотреть, а слушать тем более...", - прокомментировала koichumanovagulia.

"Жаль, но далеко не браво", - констатировала voropaevanina.

Другие, наоборот, поддержали начинания модели: "Браво!!!", "Очень трогательно, приятно слушать, красавица!", "Не каждый так сможет спеть".

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