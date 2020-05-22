Собянин объявил о расширении плановой медпомощи в Москве

Работа возобновится со следующей недели

Сократившийся из-за эпидемии коронавируса объем плановой медицинской помощи в Москве будет расширен со следующей недели. Схема возобновления работы медучреждений разрабатывается столичной администрацией совместно с Роспотребнадзором, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что плановый прием сокращался даже не из-за запретительных мер – а из-за сложности ситуации в целом.

"Вопрос даже не в запретительных мерах, а в том, что оказывать в такой ситуации плановую помощь очень сложно в клиниках. Тем не менее, мы договорились с главными врачами - сегодня, буквально после совещания с вами, соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи", - сказал Собянин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Как рассказал мэр, рекомендации по возобновлению работы разрабатываются совместно с Роспотребнадзором. Надо сделать все, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в клиниках. Учитывается тот факт, что город все еще находится в сложной эпидемиологической ситуации, отметил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что в столице подготовлен большой запас коечного фонда. При этом ни один из созданных мощных временных медицинских центров так и не был задействован, они остались в резерве. От четырех федеральных клиник, которые планировалось переоборудовать в "ковидные", столица отказалась.

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