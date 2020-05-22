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Путин: Россия сохранила систему здравоохранения СССР

16:05
  • пятница
  • 22 мая 2020

Страны уже нет на карте, но ее наследие живет

России удалось сохранить наследие советской системы здравоохранения, благодаря чему страна успешно справляется с коронавирусом.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Советского союза уже не на карте, но система санитарно-эпидемиологического надзора все еще жива, передает РИА Новости.  

"Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", - сообщил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Глава государства не исключил, что в стране может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом – с октября по ноябрь. Система здравоохранения должна быть к этому готова. Власть продолжит дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.

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