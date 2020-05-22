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Путин предупредил о второй волне коронавируса

16:37
  • пятница
  • 22 мая 2020

По мнению президента, она ожидается осенью

Минздраву надо быть готовым к возможной второй волне коронавируса. По словам Владимира Путина, ее можно ожидать в октябре-ноябре 2020 года. Президент провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Глава государства согласился с тем, что необходимо начать подготовку к восстановлению работы медучреждений. Они должны заработать в полном объеме после того, как завершится пандемия коронавируса.

"Я хочу обратить внимание коллег, прежде всего министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, на то, что нужно готовиться и к этому. Но и к тому, что постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы пока в значительной степени живем, нам нужно думать и о том, о чем говорят специалисты - что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября - в ноябре", - сказал Путин.

Ранее президент предупредил, что широкое тестирование на коронавирус и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеют сейчас ключевое значение. Это позволит закрепить успехи в борьбе с эпидемией и не допустить отката назад

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