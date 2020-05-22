Ждет ли нас вторая волна заболевания?

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но позитивная динамика пока остается неустойчивой. Об этом сообщил в пятницу Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Президент провел его в режиме видеоконференции. Среди основных тем - необходимость наращивания объемов тестирования и восстановление плановой медицинской помощи. Речь зашла и о возможной второй волне "Ковид-19".

На совещании об эпидобстановке Владимир Путин подчеркивает: он находится в постоянном контакте со специалистами. И это позволяет оперативно и своевременно реагировать на возникающие проблемы. Как, например, в Дагестане.

"Был принят целый ряд конкретных мер: это строительство силами Минобороны медицинского центра инфекционного профиля, который затем будет передан республике, – позднее мы приняли решение возвести ещё два временных госпиталя для оказания экстренной помощи людям; проведение МЧС мероприятий по санитарной обработке, включая социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей. По линии Минздрава республике оказывается помощь с медицинскими кадрами, Татьяна Алексеевна [Голикова] докладывала, что замминистра здравоохранения должен был туда выехать, не знаю, расскажет [ли] сегодня, происходит это или нет, – бригадами медицинских специалистов, а также дополнительная помощь, связанная с поставками необходимого оборудования и лекарств", - отметил Путин.

В целом же ситуация в стране стабилизируется, говорит президент. Число новых случаев заражения постепенно снижается. И это на фоне постоянного роста количества тест-исследований, их сейчас проводят уже 240 тысяч в сутки.

"Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надёжности и прочности. Из 165 тысяч специализированных коек, развёрнутых для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, это, как мы видим, около 66 процентов. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности", - отметил Путин.

Медицинская система выдержала испытание коронавирусом, докладывает президенту вице-премьер Татьяна Голикова. Обнадёживает и то, что сразу в 47 регионах коэффициент распространения инфекции меньше или равен единице. Правда, чтобы страна вернулась к обычной жизни, этот показатель должен быть еще меньше – 0,5. Что касается смертности, то, согласно расчётам, она серьезно вырастет в мае, говорит Голикова. И отмечает: Россия никогда не скрывала никаких данных.

Уже можно делать выводы: ограничительные меры сработали эффективно. В том числе и в Москве, а ведь столица первой столкнулась с угрозой "Ковид-19". Распространение инфекции удалось серьезно затормозить, что позволило несколько ослабить режим. Для начала - открыть промышленные предприятия и стройки.

"Помните, мы говорили о том, что это может вызвать новый виток в распространении инфекции. В настоящее время этого не произошло, хотя мы работаем в таком режиме 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются. Это позволило нам принять еще одно решение, я вчера подписал соответствующий указ о том, что с понедельника начинают работать МФЦ", - заявил Собянин.

Также со следующей недели в столице увеличат объем плановой медицинской помощи. При этом Москва отказывается сразу от четырех федеральных клиник, которые планировали переводить в "ковидные". В этом просто нет необходимости, говорит Сергей Собянин. У города - устойчивый запас коечного фонда.

Даже на пике - суточная заболеваемость коронавирусом в России была одной из самых низких в мире, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Бесспорный лидер наша страна и по охвату тестирования. Благодаря этому заболевание удается выявить еще на ранней стадии. Как итог - всё меньше людей нуждаются в госпитализации. Всё больше - болеют бессимптомно.

Уже в конце июня в России начнут так называемые популяционные исследования на иммунитет. Крайне важное направление. Это позволит понять, как страна подготовилась к осени. И стоит ли опасаться новых вспышек инфекции.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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