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Ряд услуг МФЦ Москвы будет доступен только онлайн и после открытия офисов

18:04
  • пятница
  • 22 мая 2020

Центры госуслуг в Москве возобновят работу 25 мая

Московские центры "Мои документы" продолжат оказывать 80 госуслуг только в электронном виде даже после открытия офисов. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в соответствии с указом Сергея Собянина центры госуслуг в Москве возобновят работу 25 мая. В личном присутствии заявителя будут предоставлять почти 150 услуг, в том числе замену и выдачу водительских прав, а также российских и заграничных паспортов. Получить услуги можно будет в 88 офисах по всему городу. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, центры "Мои документы" перешли на новый стандарт работы.

"Во-первых, прием в центрах "Мои документы" будет осуществляться исключительно по предварительной электронной записи. У меня большая просьба ко всем москвичам приходить к тому времени, на которое вы записаны, чтобы не формировать дополнительные очереди. Во-вторых, слоты разрежены, что будет представлять больше удобства для клиентов с одной стороны, с другой стороны, будет минимизировать количество лиц, которые будут находиться в МФЦ. В-третьих, будет предварительное измерение температуры на входе. Ни одного человека с признаками ОРВИ или повышения температуры мы принять в МФЦ не сможем. Будет действовать обязательный масочно-перчаточный режим", - отметила Анастасия Ракова.

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