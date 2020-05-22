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Выжившие есть: подробности крушения А320 в Пакистане

18:10
  • пятница
  • 22 мая 2020

Последние данные о трагедии

В Пакистане расследуют обстоятельства крупной авиакатастрофы. В пятницу днём Аэробус А320 местных авиалиний рухнул на жилые дома при заходе на посадку. На борту находились около ста человек. Точное число жертв пока неизвестно, но сообщается, что выжившие есть. Глубокие соболезнования президенту и премьер-министру исламской республики выразил Владимир Путин. Россиян среди погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в нашем МИД.

Подробнее - в репортаже Егора Киселева

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