Минздрав заявил о стабильной ситуации в "ковидных" больницах

По стране развернуто более 160 тысяч коек

В российских больницах сегодня остаются 108-109 тысяч пациентов с COVID-19. Около 2,5 тысячи из них – в реанимации. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, такие цифры позволяют говорить о стабилизации ситуации.

"Количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. Мы в общей сети имеем порядка 108-109 тысяч человек и порядка 2,5 тысячи человек в реанимационных отделениях". - сказал Мурашко.

Перегрузки больниц нет, отметил министр. Мурашко напомнил, что по стране развернуто более 160 тысяч коек, что позволяет чувствовать себя более уверенно.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлено 326 448 случаев заражения COVID-19. 3 249 пациентов скончались, выздоровели 99 825 человек.

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