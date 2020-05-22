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Росздравнадзор принимает заявления на дистанционную торговлю лекарствами

17:51
  • пятница
  • 22 мая 2020

Индивидуальных предпринимателей просят не беспокоиться

Аптеки могут подавать заявления на дистанционную торговлю лекарствами. Росздравнадзор объявил об этом на своем сайте. Заявления принимаются согласно утвержденному кабмином порядку.
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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций", - говорится в сообщении.

Правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами 18 мая. В документе оговариваются требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. Индивидуальным предпринимателям разрешение не выдается.

Включиться в онлайн-торговлю лекарствами смогут аптечные организации, имеющие лицензию не менее года и не менее десяти торговых точек в России. У компаний должны быть сайт или мобильное приложение, склады для хранения заказов и собственная курьерская служба.

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