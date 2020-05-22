Росздравнадзор принимает заявления на дистанционную торговлю лекарствами

Индивидуальных предпринимателей просят не беспокоиться

Аптеки могут подавать заявления на дистанционную торговлю лекарствами. Росздравнадзор объявил об этом на своем сайте. Заявления принимаются согласно утвержденному кабмином порядку.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала прием заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций", - говорится в сообщении.

Правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами 18 мая. В документе оговариваются требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. Индивидуальным предпринимателям разрешение не выдается.

Включиться в онлайн-торговлю лекарствами смогут аптечные организации, имеющие лицензию не менее года и не менее десяти торговых точек в России. У компаний должны быть сайт или мобильное приложение, склады для хранения заказов и собственная курьерская служба.

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