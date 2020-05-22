В Дагестане ликвидировали 6 боевиков

Они готовили нападения

В Дагестане нейтрализована группа вооруженных бандитов. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, шесть человек, связанных с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

При попытке задержания боевики оказали сопротивление, применив автоматы и даже гранаты. После чего были ликвидированы ответным огнем. Один спецназовец получил ранение, ему оказали медицинскую помощь, среди гражданского населения никто не пострадал, передает "Газета.Ru".

По информации оперативников, бандиты планировали совершить серию нападений на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

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