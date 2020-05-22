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Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

18:39
  • пятница
  • 22 мая 2020

В апреле объем высокотехнологичной онкологической помощи увеличился на 30%

В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний. Об этом говорится по итогам селекторного совещания, в котором приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и главные врачи городских клинических больниц.

В частности, объем плановой онкологической помощи увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом. В нынешнем апреле специализированную медицинскую помощь по профилю онкология получили 22785 человек – на 4 891 человек больше, чем годом ранее (17 894 человека).

Объем высокотехнологичной онкологической медицинской помощи вырос на 30%. В апреле 2020 года её получили 1406 пациентов (апрель 2019 года – 984 пациента). Химиотерапевтическое лечение получило на 34% пациентов больше (11 739 в апреле 2019 года и 15 760 в апреле 2020 года).

В настоящее время ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась и начала постепенно улучшаться.  Ежедневно в городе проводится более 50 тысяч ПЦР-тестов. Выявляемость инфекции составляет 2-3 тысячи случаев в сутки, что 2 раза меньше, чем было на пике пандемии. Из общего числа 24 тысяч коек в городских стационарах, которые были выделены для пациентов с COVID-19, в настоящее время занято лишь 16 тысяч мест.

В этих условиях городское здравоохранение может увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи по другим профилям заболеваний

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