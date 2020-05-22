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Отмена вакцинаций из-за коронавируса поставила под угрозу десятки миллионов детей

18:29
  • пятница
  • 22 мая 2020

С предупреждением выступили ВОЗ и ЮНИСЕФ

Отмена плановых вакцинаций из-за пандемии коронавируса поставила под угрозу жизнь и здоровье 80 миллионов детей по всему миру. Возможны эпидемии кори и полиомиелита. С предупреждением выступили Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ.
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С начала эпидемии COVID-19 в России плановые прививки детям были приостановлены. Однако недавно, на первом этапе ослабления ограничений, плановая вакцинация малышей вновь разрешена.

На днях стало известно, что на Украине эксперты ожидают вспышку кори и полиомиелита -  из-за снижения количества прививок. Президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что, хотя вакцинация детей во время эпидемии коронавируса и не прекращалась, число вакцинированных снизилось на 20%. А это уже угрожает вспышкой опасных заболеваний.

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