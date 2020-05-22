Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков в Подмосковье

Они не нужны уже с субботы

Цифровые пропуска отменяются в Подмосковье с 23 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за ответственность, а медиков – за самоотверженность, проявленные в ситуации с коронавирусом. Благодаря этому и удалось снять часть введенных ранее ограничений.

"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - написал Воробьев в соцсетях.

В то же время, подчеркнул губернатор, важно придерживаться санитарных норм. Обязательным остается для граждан ношение масок. Воробьев отметил: власти понимают, что маски стоят денег, и эти расходы мало кто планировал. Поэтому идет работа с производителями. Цена будет снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, а тем, кому тяжело, маски продолжат раздавать бесплатно.

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