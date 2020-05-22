Соцработники и младший медперсонал в Москве получат дополнительные выплаты

Постановление подписал Сергей Собянин

Младший медицинский персонал и социальные работники в Москве получат стимулирующие выплаты. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств работникам, помогающим гражданам в условиях действия режима повышенной готовности.

"Предусмотреть социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 тысяч рублей в месяц", - говорится в документе.

Младший медицинский персонал – сестры-хозяйки, санитары, сиделки – получат по 15 тысяч рублей. Если же в медучреждении был выявлен коронавирус, выплата увеличивается до 20 тысяч.

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