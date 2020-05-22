"Вера в Запад пошатнулась": зачем Трамп планирует очный саммит G7

Разговор намечается непростой, считают политологи

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет решение о том, стоит ли проводить саммит Большой семерки в конце июня в очной форме. Многие - и внутри США, и за их пределами - сильно сомневаются в необходимости личной встречи лидеров ведущих стран мира на фоне пандемии коронавируса в стране, наиболее от этого вируса пострадавшей. По мнению же американского лидера, именно такой формат даст сигнал всему человечеству о победе над "короной", станет замечательным символом нормализации ситуации. Впрочем, политологи полагают, что Трампу, уверенному, что его страна возвращается к величию, личная встреча глав стран "семерки" на американской земле нужна совсем в других целях.

Трамп так сильно хочет провести саммит G7, что даже готов пойти на любые условия, чтобы добиться максимальной стерильности и всё же заманить лидеров "семёрки" за общий стол. Сперва американский президент планировал собрать гостей в шикарном месте - в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, но, видимо, после намёков прессы, что к июню там невозможно обеспечить противовирусную безопасность, Трамп начал склоняться к самому проверенному и продезинфицированному варианту, передает "ТВ Центр".

"Вероятно, саммит пройдет в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде", - заявил он.

Трамп всё же мечтает погрузить лидеров "семёрки" в максимально расслабленное состояние, потому что разговор намечается тяжёлый. Он в Твиттере уже намекнул, что итогом саммита должен стать очередной рывок к прорыву – для Америки, естественно.

"Вопрос только в том, в какой степени каронавирусная эпидемия будет следовать политическим установкам Белого дома. Потому что как раз в тот день, когда Трамп объявил о том, что он хотел бы провести встречу лидеров "большой семёрки" в очном формате, ВОЗ констатировала факт - самый большой прирост числе заболеваний за один день в масштабе всей планеты", - говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Похоже, именно из-за явной нестабильности остальные лидеры стран "семёрки", хотя Трамп их и не спрашивал, проявили максимальную дипломатичность и уже намекнули коллеге, что их решение точно будет зависеть не от его прихоти.

Но виртуальные переговоры сейчас Трампа никак не устроят – через видеосвязь до партнёров не докричишься – кого надо не прижмёшь, да и не обнимешь. Словом, именно сейчас Трампу не до соблюдения дистанции.

"За прошедшие лет, наверное, 35-40 все привыкли, что Соединённые Штаты являются локомотивом всего такого мирового западного движения. А, конечно, за последние месяцы вера в это достаточно сильно пошатнулась. И когда Трамп будет собирать "большую семёрку", он с одной стороны покажет, что он всё ещё держит, с этой точки зрения, руку на пульсе, с другой стороны – даст новые ценные указания, как именно надо действовать", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Причём, действовать Трампу надо максимально быстро и эффективно – на кону его победа в президентской гонке. За последний месяц пандемии его безоговорочное лидерство фактически рухнуло.

И, по прогнозам аналитических компаний, проигрыш Трампа будет связан исключительно с проблемами в национальной экономике из-за коронавируса. Поэтому Трамп, как и планировал, должен не просто убедить партнёров по "семёрке", что во всём виноват Китай, но и придумать такую операцию, итогом которой станет публичное раскаяние Китая.

"Целый ряд американских изданий указывает, что США могут потребовать компенсации в размере 20 триллионов долларов. Для понимания – внешний долг Соединённых Штатов, на сегодняшний момент, больше 22 триллионов. Ну, то есть, по сути, предлагается некое такое обнуление истории. Думаю, что к этому присоединятся и другие страны большой семёрки. Ну, не дадут же они Соединением Штатам весь этот большой пирог съесть в одиночку", - говорит Армен Гаспарян.

Но, судя по действиям Трампа – по тому, какие варианты санкцией он обсуждает и предлагает – Китай планируют наказать не просто монетой, его в принципе хотят изолировать. А так как Китай на самоизоляцию не согласиться, то, кажется, ему уготована судьба Советского Союза. Железный занавес – способ проверенный и эффективный. И ведь время подходящее – похоже на мистику, но именно в мае 75 лет назад Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, впервые озвучил мысль о железном занавесе. А чуть позже СССР эффективно изолировали от капиталистических стран. Собственно, и Китай сейчас тоже изолирован –правда, пока временно, но его можно зафиксировать в нынешнем состоянии, естественно, с учётом современных условий. Понятно, что классический железный занавес опустить не получится, но варианты подобрать вполне возможно.

Конечно, будет не просто убедить всю семёрку, что Китай – это враг, но Белый дом уже ведёт серьёзную подготовку. Администрация уже и доклад опубликовала – аж на 16 страницах описано, что надо делать, чтобы Китай эффективно сдерживать, а самим процветать.

В том, что Америка умеет давить, уже никто в мире не сомневается. Как Вашингтон ловко манипулирует своими европейскими партнёрами, отлично знает и Москва. Можно даже сказать, что и перед Россией Америка тоже пытается выстроить железный занавес – несколько лет только и занимается тем, что вводит всё новые и новые санкции, и в одностороннем порядке разрывает различные договорённости.

Например, в четверг Трамп объявил о выходе США из соглашения по открытому небу - разрушил ещё один столп международной безопасности. Европа же от такого отношения к России и сама страдает в экономическом плане, но прихоти Америки терпит и покорно исполняет. Вот и наказание Китая для Европы не будет безболезненным. Ей, конечно же, внушат, что она страдает ради справедливости, а по факту это будет просто бизнес.

Осталось дело за малым – собрать всех членов "семёрки" на вашингтонской волшебной лужайке, и постараться убедить, что место Китайского дракона – в клетке. Главное, чтобы это клетка не превратилась в мышеловку для самого Запада.

Вера Щирова, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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