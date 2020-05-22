Что Зеленский сделал за год у власти: мнения политологов

Выполнил ли он свои предвыборные обещания?

20 мая исполнился ровно год со дня инаугурации Владимира Зеленского. Год - срок немалый и в принципе уже позволяющий судить о том, состоялся ли успешный шоумен без малейшего на момент вступления в должность политического опыта как политик, у которого получится вывести свою страну из, скажем так, пике. Политологи, что местные, что зарубежные, полагают, что своих предвыборных обещаний Зеленский выполнить не может.

Пресс-конференцию по итогам года президентства Зеленского его команда попыталась провести на американский манер. На открытой зеленой лужайке. Но, как и любая копия, получилось не очень. Смешно тоже не было. За спиной президента не красовался Белый дом. А в Вашингтоне, в отличие от Киева, климат сухой, и немногочисленных журналистов, которых тщательно отбирали, также по американской системе, накрыл дождь. Раздражение президента на сложные вопросы было настоящим. Но и тут куда Зеленскому до Трампа, который может позволить себе уйти во время пресс-конференции. Бывшему комику наверняка хотелось сделать также, когда начали спрашивать про незаконченную войну, коммунальные тарифы, несостоявшиеся посадки коррупционеров и закон о продаже украинской земли.

Но, несмотря на невыполненные за год обещания, Зеленский считает, что и сейчас выиграл бы выборы с результатом в две трети голосов. Уверенность в себе важное качество и для актера, и для политика.

"Это проявление такой самовлюбленности актера в свою роль. В убежденности, что все равно его все любят. Поскольку он сам лично ничего плохого не сделал, это, кстати, он сам лично говорит: ну, я же ничего плохого не делал, чего мне бояться? А то, что он не сделал ничего хорошего, так собственно говоря, ну, не сделал, пока еще не сделал", - рассуждает политолог Михаил Погребинский.

Обещания, которые давал Зеленский, конечно, не могли не вдохновить его избирателей. Главные- закончить войну, и, покончить с олигархической системой, которая издевалась над Украиной несколько десятков лет. Не говоря уже о том, чтобы хоть немного изменить к лучшему ситуацию со здравоохранением образованием и дорогами. Не сделано практически ничего. Пока шла пресс- конференция, на Украине очень символично рухнул мост. Очередной. Президент не растерялся, пообещал найти три миллиарда долларов, и, мол, тогда проблема будет решена.

Подробнее смотрите в репортаже Александра Огородникова.

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