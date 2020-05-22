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На борту изолированного в Барселоне из-за коронавируса лайнера есть россияне

19:40
  • пятница
  • 22 мая 2020

Четверо членов экипажа – граждане России

Генконсульство России в Барселоне сообщило о россиянах на борту круизного лайнера. Судно помещено на карантин в порту испанского города после того, как у одного из членов экипажа выявили коронавирус.
Круизный лайнер с заболевшими коронавирусом пустили в порт близ Рима

"Генконсульство в Барселоне инициативно выяснило, что среди пассажиров россиян нет. А среди членов экипажа зарегистрированы четыре россиянки. Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле", - сообщили в диппредставительстве.

В генконсудьстве уточнили, что официальной информации от испанских властей о присутствии граждан России на борту круизного лайнера Navigator Seven Seas пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на борту судна около 400 человек разных национальностей. По данным местной прессы, COVID-19 выявили у гражданки Сербии. Речь идет о лайнере, который вышел из Майями 8 мая.

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На борту изолированного в Барселоне из-за коронавируса лайнера есть россияне
Лайнер Seven Seas Navigator
Лайнер Seven Seas Navigator
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