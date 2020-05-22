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Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

20:03
  • пятница
  • 22 мая 2020

Сергей Собянин договорился с главврачами медучреждений

Столичные больницы в период пандемии будут оказывать плановую стационарную помощь по временному стандарту. Такое решение принято по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина с главврачами городских медучреждений.
Собянин объявил о расширении плановой медпомощи в Москве

Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.

Получить направление на лечение в стационар можно будет не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений многопрофильных клиник. Достаточно прийти на консультацию в КДО, где врач определит, есть ли показания к госпитализации, и оформит необходимые документы.

Во время госпитализации пациентам обеспечат полный комплекс исследований на коронавирус. По данным пресс-службы, будет выполнен анализ на COVID-19 методом ПЦР, ИФА-тестирование на наличие антител, а также компьютерная томография органов грудной клетки.

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