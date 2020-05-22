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Ракова заявила об устойчивом улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

20:38
  • пятница
  • 22 мая 2020

Ограничения на массовые мероприятия снимать пока не будут

Устойчивую динамику на улучшение показывает ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она напомнила, что уже принято решение о возобновлении деятельности МФЦ. За ним может последовать открытие предприятий сферы услуг – однако это зависит о того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.
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"Именно МФЦ являются представителями сферы услуг. И вот в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение о том, когда открывать и другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что ограничения на массовые мероприятия в столице будут сняты в самую последнюю очередь.

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