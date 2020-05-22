Первая группа московских призывников отправилась к месту службы

Все проходило с соблюдением социальной дистанции

Первая группа новобранцев – более 100 призывников – отправилась из Москвы к месту службы. Отправка проходила с соблюдением всех рекомендованных санитарных мер. Каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на коронавирус – без очередей и скопления людей.

"В сборном пункте военного комиссариата города Москвы прошла первая в текущем году отправка призывников в воинские части для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. Всего в первый день было отправлено более 100 военнослужащих", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В пресс-службе рассказали, что новобранцы прибыли на сборный пункт Москвы в автобусах с соблюдением социальной дистанции: в каждом автобусе находилось ‪от четырех до шести призывников. В районных комиссариатах их обеспечили средствами индивидуальной защиты. А на сборном пункте каждый получил комплект летней и зимней формы, несессер, банковскую карту, сим-карту, медицинские маски и антисептик.

Новобранцы отправились в отдельную ракетную бригаду танковой армии ЗВО в Ивановской области. По прибытии к месту службы молодое пополнение поместят на двухнедельный карантин, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"