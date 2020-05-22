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Украина ударила пошлинами по российским спичкам

21:36
  • пятница
  • 22 мая 2020

Киев вводит антидемпинговые пошлины

Импорт спичек из России и Белоруссии в Незалежную теперь облагается высокими пошлинами. Межведомственная комиссия по международной торговле, которая регулирует внешнеэкономическую деятельность на Украине, ввела антидемпинговые ставки на этот товар.
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 "По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлены ставки антидемпинговой пошлины для Беларуси в размере 21,32%, для РФ - в размере 45,79%", - сообщило со ссылкой на решение комиссии Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Дату, с которой начнут действовать новые ставки пошлины на российские и белорусские спички, в ведомстве не уточнили.

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