Украина ударила пошлинами по российским спичкам

Киев вводит антидемпинговые пошлины

Импорт спичек из России и Белоруссии в Незалежную теперь облагается высокими пошлинами. Межведомственная комиссия по международной торговле, которая регулирует внешнеэкономическую деятельность на Украине, ввела антидемпинговые ставки на этот товар.

"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлены ставки антидемпинговой пошлины для Беларуси в размере 21,32%, для РФ - в размере 45,79%", - сообщило со ссылкой на решение комиссии Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Дату, с которой начнут действовать новые ставки пошлины на российские и белорусские спички, в ведомстве не уточнили.

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