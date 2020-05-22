Оксана Пушкина выписалась из больницы

Депутат перенесла болезнь без симптомов

Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса и отправилась домой. Депутат Госдумы от "Единой России" проходила лечение в столичной Центральной клинической больнице, ей пришлось провести в палате более 10 дней.

"С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам - за профессионализм и героизм!" - написала Пушкина 22 мая в Instagram.

Ранее Пушкина сообщала, что переносит коронавирус бессимптомно, компьютерная томография показала минимальные изменения в легких. В больничной палате депутат продолжала работать – в частности, разбирала жалобы медиков на начальство.

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