Главврачи отметили готовность столичных клиник к работе по временному регламенту

Ранее мэр Москвы провел селекторное совещание с главными врачами городских клинических больниц

Главные врачи столичных больниц сообщили, что готовы к оказанию плановой стационарной помощи в городских больницах по временному регламенту на период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее решение на встрече с главными врачами больниц принял мэр Москвы Сергей Собянин.

"Боткинская больница является одной из крупнейших клиник в России и ежегодно принимает более 100 тыс. пациентов. Несмотря на сложившуюся непростую эпидемиологическую обстановку в Москве, мы ни на один день не прекращали оказывать помощь москвичам. Боткинская больница готова к приему пациентов, которые отложили госпитализацию из-за пандемии, все они смогут получить всю необходимую помощь. Один из 20 наших корпусов был перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. Вместе с тем продолжалась работа с экстренными и онкологическими больными, поступающими по всем профилям. У нашей больницы накоплен уникальный опыт оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими, гематологическими (в том числе трансплантация костного мозга), кардиологическими, офтальмологическими, хирургическими, нефрологическими (в том числе помощь диализным больным), травматологическими и другими видами заболеваний. Понимая важность использования нашего опыта в условиях эпидемии для сохранения здоровья москвичей, мы сделали все возможное, чтобы сложившаяся неблагоприятная эпидситуация никак не повлияла на наших пациентов. В больнице для этого предусмотрено и разделение потоков больных, соблюдаются все необходимые меры по безопасности пациентов и персонала, полностью обеспечено выполнение противоэпидемических требований", - рассказал главный врач городской клинической больницы имени Боткина, главный внештатный специалист хирург и эндоскопист столичного Депздрава Алексей Шабунин.

В свою очередь директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что медучреждение готово к приему пациентов по новому регламенту.

"НИИ имени Склифосовского стал одним из первых стационаров в Москве, который был перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И за прошедшие месяцы мы накопили большой опыт в организации работы, лечении и диагностике пациентов с COVID-19. Однако борьба с коронавирусом велась наряду с лечением пациентов с другими заболеваниями. И мы, как крупнейшая в Москве скоропомощная клиника, работали на полную мощность. Мы продолжали и продолжаем оказывать экстренную помощь в полном объеме как пациентам с различными травмами, так и по другим профилям - кардиололгии, нейрохирургии и прочим. Причем с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. "Склиф" полностью готов к новому регламенту и приему пациентов, которые из-за эпидемии решили отложить свое лечение. Для этого у нас есть все - и кадры, и высокотехнологичное оборудование, и накопленный опыт работы в режиме эпидемии, и защита для наших пациентов и персонала", - подчеркнул Петриков.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая провел селекторное совещание с главными врачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

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