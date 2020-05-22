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Число госпитализируемых с COVID-19 в Подмосковье резко снизилось

22:08
  • пятница
  • 22 мая 2020

С нескольких сотен до десятков в сутки

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Число граждан с выявленным COVID-19, которых приходится госпитализировать, снизилось с сотен до десятков в день, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Воробьев признал, что до недавнего времени система здравоохранения Подмосковья ранее находилась "под жуткой нагрузкой". Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе более стабильная.

"Мы стабилизировались на цифре выявления больных коронавирусом порядка 890-920 человек. Это ниже, чем прошлая неделя была - 900-1000 больных. Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, 200, 150 человек в день", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Губернатор отметил, что расслабляться рано. Власти по-прежнему не могут сказать, что нет рисков ухудшения ситуации.

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