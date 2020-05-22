В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

В регионе ужесточается масочный режим

В Московской области ужесточают масочный режим. Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на телеканале "Россия-1".

"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено", - приводит слова Воробьева ТАСС.

Ранее Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков в Московской области с 23 мая. В то же время, подчеркнул губернатор, важно придерживаться санитарных норм.

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