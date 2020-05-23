За сутки в Москве выявлено 3190 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии зарегистрировано более 160 тысяч больных

3 190 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 161 397 человек, умерли 1 934 пациента. Число вылечившихся выросло до 47 413 человек.

Ситуация улучшается с каждым днём, случае заражения становится меньше. Но до 31 мая в столице действует ряд ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, для поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Также в общественных местах и на транспорте введён режим обязательного ношения защитных масок и перчаток.

Тем не менее, часть ограничений в столице будет снята 25 мая: откроются МФЦ и заработает каршеринг. Взять машину напрокат можно будет не менее чем на пять дней.

По состоянию на 23 мая, в России зарегистрировано 335 882 случая выявления коронавируса, умерли от болезни 3 388 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 5,3 миллиона человек, умерло более 340 тысяч заразившихся.

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