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В России за сутки зарегистрировано 9 434 больных коронавирусом

10:47
  • суббота
  • 23 мая 2020

Всего в стране выявлено более 335 тысяч инфицированных

За сутки в России зафиксировано 9 434 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 335 882 человека с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 3 190 больных. В столице с начала пандемии выявлено 161 397 заражённых.
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется

В стране постепенно начинают снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. В некоторых регионах разрешены прогулки и занятия спортом на улице. В Подмосковье на этой неделе заработали промышленные и строительные организации, с 23 мая в регионе отменены цифровые пропуска.

Между тем в столице до 31 мая действуют режим самоизоляции,  обязательное ношение масок и перчаток, цифровые пропуска. Часть ограничений в Москве будут сняты с 25 мая: заработают МФЦ и каршеринг.

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