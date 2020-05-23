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В Москве значительно выросло число вылечившихся от COVID-19

10:03
  • суббота
  • 23 мая 2020

Ситуация в столице стабилизируется

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 3 831 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число выздоровевших  достигло в столице 47 413.
Ракова заявила об устойчивом улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

В последние две недели Москва показывает устойчивую динамику на улучшение ситуации с коронавирусом. С 25 мая в столице откроются МФЦ и заработает каршеринг. За этим может последовать открытие предприятий сферы услуг. Запрет на проведение массовых мероприятий в столице будет снят в последнюю очередь.

По данным на 22 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 158 207 пациентам, умерли с начала пандемии 1 934 человека. В России больных зарегистрировано 326 448, в мире 5,3 миллиона человек инфицированы коронавирусом.

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