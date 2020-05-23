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В российских регионах снимают коронавирусные ограничения

12:17
  • суббота
  • 23 мая 2020

В Подмосковье отменили цифровые пропуска

С 23 мая в Подмосковье отменяются цифровые пропуска. При этом все остальные меры пока сохраняются. Главным образом речь идёт о самоизоляции для пенсионеров и масочном режиме.

Целый ряд ограничений отменили в Краснодарском крае: там открываются салоны красоты, автосалоны и магазины стройматериалов, горожанам разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, разумеется, с соблюдением правил безопасности. В Воронеже заработали рынки и ярмарки, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, в Дагестане, где ситуация пока сложная, по поручению Владимира Путина спасатели наращивают группировку для дезинфекции зданий и улиц. Силами Минобороны возведён и готов к приёму больных полевой госпиталь в Буйнакске, он оснащён всем необходимым оборудованием и сможет принять до ста пациентов.

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